Nhận định Arsenal – Manchester United vào lúc 23:30 ngày 25/01 đang là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của giới mộ điệu giải Ngoại hạng Anh. Cuộc thư hùng tại Emirates không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là lời khẳng định cho tham vọng xưng vương của cả hai câu lạc bộ.

Nhận định phong độ Arsenal – Manchester United

Arsenal đang cho thấy một bộ mặt đầy bản lĩnh và sự ổn định dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia đầy cá tính. Nhìn lại dữ liệu thi đấu gần đây, “Pháo thủ” đã thể hiện sức mạnh đáng nể tại các đấu trường cúp với những chiến thắng thuyết phục trước Chelsea (3-2) và Portsmouth (4-1).

Mặc dù vừa bị cầm hòa 0-0 trên sân của Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh, nhưng đó chỉ được xem là một cú sảy chân nhất thời do lịch thi đấu dày đặc. Hàng công của đội chủ sân Emirates vẫn giữ được sự sắc bén nhờ vào sự linh hoạt của các ngôi sao trẻ đang ở độ chín sự nghiệp. Khả năng kiểm soát bóng và pressing tầm cao vẫn là thứ vũ khí lợi hại mà Arsenal dùng để bóp nghẹt mọi đối thủ khi được chơi tại thánh địa của mình.

Phía bên kia chiến tuyến, Manchester United lại mang đến một trạng thái tâm lý tương đối bất ổn cho người hâm mộ dù họ vừa tạo nên cú sốc lớn. Chiến thắng 2-0 trước gã hàng xóm Manchester City cho thấy “Quỷ đỏ” vẫn sở hữu DNA của một đội bóng lớn trong những trận cầu đinh.

Tuy nhiên, sự ổn định lại là dấu hỏi lớn khi thầy trò huấn luyện viên trưởng liên tục bị cầm hòa bởi các đội bóng yếu hơn như Burnley, Leeds hay Wolves. Thậm chí, thất bại 1-2 trước Brighton tại FA Cup đã phơi bày những lỗ hổng chết người nơi hàng phòng ngự mỗi khi đối phương tổ chức phản công nhanh. Manchester United cần phải tìm lại sự gắn kết giữa các tuyến nếu không muốn trở thành “mồi ngon” cho những pha hãm thành dồn dập từ phía đội chủ nhà.

Cả 2 đang có phong độ khá tốt

Bảng tỷ lệ kèo trận Arsenal – Manchester United

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo được tổng hợp từ các sàn giao dịch uy tín trước thềm trận đấu:

Bảng tỷ lệ kèo trận Arsenal – Manchester United

Soi kèo châu Á Arsenal – Manchester United

Với tỷ lệ kèo châu Á Arsenal chấp 1, nhà cái đang đặt niềm tin hơi nhỉnh hơn vào đội bóng thành London. Lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp giúp Arsenal chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp và tổ chức lối chơi. Trong khi đó, Manchester United dù có những cá nhân đột biến nhưng tính hệ thống lại không được đánh giá cao bằng đối thủ. Việc thua kèo liên tiếp ở những trận đấu gần đây khiến cửa đặt cho “Quỷ đỏ” trở nên khá mạo hiểm đối với các nhà đầu tư.

Lựa chọn Arsenal sẽ là phương án sáng suốt khi họ thường chơi cực hay trong các trận cầu lớn tại Emirates. Khả năng gây áp lực tầm cao của Saka và các đồng đội sẽ khiến hàng thủ chậm chạp của Man Utd dễ dàng mắc sai lầm. Nếu thi đấu đúng phong độ như trận thắng Chelsea, đội chủ nhà hoàn toàn có thể vượt qua rào cản handicap này.

Dự đoán: Arsenal -1

Soi kèo châu Âu Arsenal – Manchester United

Mức ăn 1.52 cho cửa thắng của Arsenal ở kèo châu Âu phản ánh thực trạng chênh lệch về sự ổn định giữa hai đội. Arsenal sở hữu lối chơi định hình rõ nét và có chiều sâu đội hình đủ tốt để xoay tua trong lịch thi đấu dày đặc. Manchester United dù sở hữu DNA của một đội bóng lớn nhưng việc thiếu đi sự gắn kết ở hàng tiền vệ khiến họ dễ bị tổn thương. Một chiến thắng sát nút cho “Pháo thủ” là kịch bản dễ xảy ra nhất trong bối cảnh hiện tại.

Dự đoán: Arsenal thắng

Soi kèo Tài Xỉu Arsenal – Manchester United

Kèo Tài Xỉu 2.75 bàn thắng hứa hẹn một trận đấu cởi mở với nhiều pha lập công từ cả hai phía. Cả Arsenal và Man Utd đều sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới, sẵn sàng trừng phạt đối thủ chỉ bằng một khoảnh khắc sơ hở. Những cuộc đối đầu gần đây giữa hai câu lạc bộ thường có xu hướng nổ Tài với những màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Việc hàng thủ Man Utd không thực sự chắc chắn sẽ là cơ hội để các chân sút chủ nhà khai thác triệt để.

Dự đoán: Tài 2.75

Dự đoán tỷ số Arsenal – Manchester United

Trận đấu này nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ rất nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Arsenal sẽ sớm chiếm quyền kiểm soát và nỗ lực tìm kiếm bàn thắng dẫn trước để áp đặt lối chơi. Man Utd sẽ kiên nhẫn chờ đợi sai lầm để tung ra những đòn hồi mã thương sắc bén. Tuy nhiên, với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà và dàn cầu thủ đang có phong độ cao, Arsenal được dự đoán sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Manchester United

Pháo Thủ sẽ giữ được 3 điểm trên sân nhà của mình

Tổng kết

Cuộc chạm trán giữa Arsenal vs Manchester United vào lúc 23:30 ngày 25/01. Xoilac chắc chắn sẽ mang lại những cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ. Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, Arsenal đang nắm giữ cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm. Manchester United cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn rời London với một kết quả có lợi.