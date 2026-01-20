Nhận định Atalanta – Parma vào lúc 21:00 ngày 25/01

Nhận định Atalanta – Parma đang trở thành tâm điểm của vòng đấu Serie A khi cả hai đội đều khao khát điểm số cho những mục tiêu riêng biệt. Đội chủ sân Gewiss đang trình diễn một phong độ hủy diệt với sự lột xác mạnh mẽ ở hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, Parma vẫn đang nỗ lực tìm lại bản sắc của một kẻ ngáng đường khó chịu sau những kết quả chưa thực sự ổn định.

Đánh giá phong độ của Atalanta

Đoàn quân của huấn luyện viên Gian Piero Gasperini đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất kể từ đầu mùa giải 2026. Với 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 vòng đấu gần nhất, La Dea đã khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch nặng ký. Đặc biệt, việc giữ sạch lưới trước những đối thủ khó chịu như AS Roma, Bologna và Torino cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của hàng thủ.

Lối chơi của Atalanta hiện tại không chỉ rực lửa ở mặt trận tấn công mà còn vô cùng thực dụng khi cần thiết. Các cầu thủ chạy cánh luôn duy trì cường độ hoạt động cao, tạo ra áp lực liên tục lên phần sân đối phương. Sân nhà Gewiss tiếp tục là pháo đài vững chắc, nơi tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn để đội bóng thành Bergamo tự tin hướng tới trọn vẹn 3 điểm.

Atalanta đang thi đấu vô cùng thăng hoa

Đánh giá phong độ của Parma

Phía bên kia chiến tuyến, Parma lại mang đến một bộ mặt tương đối thất thường trong thời gian qua. Dù vừa cầm hòa Napoli đầy quả cảm, nhưng thất bại 0-2 trước Inter Milan đã phơi bày sự lúng túng của họ khi đối đầu với các đội bóng lớn. Đội quân của I Crociati thường chơi tốt trước các đối thủ ngang tầm nhưng lại dễ dàng đánh mất thế trận khi bị ép sân dồn dập.

Khả năng tận dụng cơ hội của hàng công Parma đang là dấu hỏi lớn khi họ chỉ ghi được 3 bàn trong 4 trận gần đây. Việc quá phụ thuộc vào các tình huống phản công khiến lối đá của họ dần trở nên bị bắt bài bởi các huấn luyện viên lão luyện. Phải hành quân đến sân của một Atalanta đang vào phom, Parma chắc chắn sẽ gặp vô vàn sóng gió ngay từ những phút đầu tiên.

Bảng tỷ lệ kèo trận Atalanta – Parma

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận Atalanta – Parma mà bạn có thể tham khảo:

Bảng tỷ lệ kèo trận Atalanta – Parma

Soi kèo châu Á Atalanta – Parma

Atalanta hiện là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư khi họ sở hữu tỷ lệ thắng kèo rất cao trên sân nhà. Với mức chấp 1.25, giới chuyên môn tin rằng sức mạnh tấn công của La Dea đủ sức để vượt qua rào cản handicap này. Những pha leo biên thần tốc và khả năng dứt điểm đa dạng của các tiền đạo chủ nhà sẽ khiến Parma khó lòng đứng vững.

Trái lại, Parma thường gây thất vọng cho giới mộ điệu khi phải thi đấu dưới áp lực của những chuyến làm khách xa nhà. Sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự trong những phút cuối trận là điểm yếu chí tử của đội bóng này. Lựa chọn Atalanta ở kèo châu Á được xem là quyết định sáng suốt và có độ an toàn cao nhất trong trận cầu hôm nay.

Dự đoán: Atalanta -1.25

Soi kèo châu Âu Atalanta – Parma

Nhìn vào bảng tỷ lệ kèo châu Âu, có thể thấy nhà cái đánh giá khả năng thắng trận của Atalanta là cực lớn với mức ăn chỉ 1.44. Đây là con số phản ánh đúng thực lực và phong độ chênh lệch giữa hai câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại. Một kết quả hòa hoặc thắng cho Parma được coi là cơn địa chấn khó có thể xảy ra tại sân Gewiss.

Đội bóng của Gasperini luôn biết cách kết liễu đối thủ bằng những bài đánh biên sở trường đầy biến ảo. Parma dù có chủ động chơi phòng ngự lùi sâu cũng khó lòng ngăn cản được những đợt sóng tấn công liên hồi từ phía chủ nhà. Đặt niềm tin vào cửa thắng của Atalanta là lựa chọn tối ưu cho những ai ưu tiên sự chắc chắn.

Dự đoán: Atalanta thắng

Soi kèo Tài Xỉu Atalanta – Parma

Dù Atalanta nổi tiếng với lối đá tấn công, nhưng những trận đấu gần đây của họ thường có xu hướng về Xỉu do hàng thủ chơi quá chắc chắn. Việc giữ sạch lưới liên tiếp cho thấy họ ưu tiên kiểm soát trận đấu và bảo toàn tỷ số hơn là mạo hiểm tấn công tổng lực. Parma với tâm thế đội cửa dưới chắc chắn cũng sẽ ưu tiên phòng ngự số đông để tìm kiếm một trận hòa.

Mức kèo Tài Xỉu 2.5 bàn là khá cao so với thực tế phong độ ghi bàn của cả hai đội trong thời gian gần đây. Khả năng Parma ghi được bàn thắng vào lưới Atalanta vào lúc này là cực thấp khi nhìn vào sự bế tắc của họ trước Napoli. Một thế trận áp đảo nhưng không quá nhiều bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra nhất, vì vậy cửa Xỉu là lựa chọn khả dĩ.

Dự đoán: Xỉu 2.5

Dự đoán tỷ số Atalanta – Parma

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm giành trọn 3 điểm, Atalanta sẽ chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Parma có thể đứng vững trong khoảng thời gian đầu nhưng áp lực liên tục sẽ khiến họ bộc lộ những sai lầm cá nhân. Hai bàn thắng ghi được trong mỗi hiệp sẽ giúp đội chủ nhà có một chiến thắng nhẹ nhàng và thuyết phục.

Dự đoán tỷ số: Atalanta 2-0 Parma

Atalanta sẽ dễ dàng đánh bại Parma với tỷ số 2-0

Tổng kết

Trận đấu giữa Atalanta và Parma được xoilac đánh giá là cơ hội không thể tốt hơn để đội chủ nhà duy trì mạch chiến thắng và gây áp lực lên các đối thủ cạnh tranh. Sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ sẽ giúp La Dea làm chủ hoàn toàn cuộc chơi tại Bergamo.