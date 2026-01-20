Nhận định Atlético de Madrid – Mallorca vào lúc 20:00 ngày 25/01

Nhận định Atlético de Madrid – Mallorca đang trở thành tâm điểm của giới cá cược khi giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha bước vào giai đoạn quyết liệt. Đội bóng của Diego Simeone đang rất cần một chiến thắng thuyết phục để củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu và tạo đà tâm lý tốt. Trong khi đó, Mallorca hành quân đến Metropolitano với hy vọng tạo nên bất ngờ sau những kết quả không thực sự ổn định gần đây.

Đánh giá phong độ hiện tại của Atletico de Madrid – Mallorca

Atlético de Madrid đang cho thấy những dấu hiệu thiếu ổn định trong lối chơi khi kết quả những trận gần đây không như mong đợi. Đội chủ sân Metropolitano vừa có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Deportivo La Coruna tại đấu trường Copa del Rey để xoa dịu nỗi đau thất bại. Trước đó, họ đã phải dừng bước tại Siêu cúp Tây Ban Nha sau trận thua sát nút trước kình địch Real Madrid. Sự lúng túng trong việc kết liễu đối thủ cũng được thể hiện rõ qua trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối khi đối đầu với Real Sociedad tại La Liga.

Về phía Mallorca, đội khách vừa có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Athletic Bilbao với tỷ số 3-2 đầy kịch tính. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa thể che lấp đi sự bất ổn khi trước đó họ đã để thua liên tiếp trước Rayo Vallecano và Girona với cùng tỷ số 1-2. Khả năng phòng ngự của đội bóng đảo Baleares đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi liên tục để thủng lưới ở những thời điểm nhạy cảm. Thêm vào đó, việc bị loại sớm khỏi Copa del Rey bởi một đội bóng hạng dưới cũng là đòn giáng mạnh vào tâm lý các cầu thủ.

Cả hai đều đang thi đấu khá ổn định

Lịch sử đối đầu Atlético de Madrid – Mallorca

Trong quá khứ, Atlético de Madrid luôn là ngọn núi cao mà Mallorca rất khó để vượt qua, đặc biệt là khi phải thi đấu tại thủ đô. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình và chiều sâu lực lượng giúp đội bóng áo sọc đỏ trắng thường xuyên chiếm ưu thế trong các tình huống tranh chấp.

Dù Mallorca đôi khi tạo ra sự khó chịu bằng lối đá áp sát, nhưng họ vẫn thường xuyên gục ngã trước những cá nhân kiệt xuất của Atleti. Những cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội thường kết thúc với ít bàn thắng do sự tính toán kỹ lưỡng từ cả hai phía.

Bảng tỷ lệ kèo trận Atlético de Madrid – Mallorca

Thị trường cá cược đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà với các tỷ lệ niêm yết khá sâu. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ các chỉ số trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho trận đấu này.

Soi kèo Atlético de Madrid – Mallorca chi tiết

Phân tích kỹ thuật cho thấy đây là một trận đấu mà yếu tố sân bãi và đẳng cấp ngôi sao sẽ định đoạt kết quả cuối cùng. Mallorca dù có nỗ lực nhưng rất khó để đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ dàn sao Madrid.

Kèo chấp châu Á

Với mức chấp 1.5, Atlético de Madrid là lựa chọn có phần mạo hiểm nhưng lại mang tính khả thi cao. Đội bóng của Simeone thường chơi cực hay trên sân nhà và luôn biết cách tận dụng sai lầm của những đối thủ có hàng thủ lỏng lẻo như Mallorca. Mặc dù Mallorca vừa thắng Bilbao, nhưng phong độ sân khách của họ vẫn là một dấu hỏi lớn đối với giới chuyên môn. Việc tin tưởng vào các chân sút như Antoine Griezmann ghi bàn để vượt qua rào cản tỷ lệ là hoàn toàn có cơ sở.

Dự đoán: Atlético de Madrid -1.5

Kèo châu Âu

Ở kèo châu Âu, tỷ lệ 1.28 cho cửa thắng của Atletico phản ánh đúng tương quan lực lượng hiện tại giữa hai đội. Mallorca khó có thể gây bất ngờ khi họ thường xuyên bị ngợp trước lối đá pressing tầm cao của đội chủ nhà. Một kết quả hòa là mục tiêu tối thượng của đội khách, nhưng với sức tấn công đa dạng của Atletico, kịch bản này rất khó xảy ra. Nhà đầu tư nên chọn cửa thắng cho đội chủ nhà để đảm bảo sự an toàn cho nguồn vốn.

Dự đoán: Atlético de Madrid thắng

Kèo Tài Xỉu

Mức Tài Xỉu 2.75 là một con số khá cân bằng cho tính chất của trận đấu này. Atleti dưới thời Simeone luôn đề cao sự an toàn ở phần sân nhà nên sẽ không có chuyện họ mải mê tấn công mà quên phòng ngự. Mallorca sau những trận thua liên tiếp cũng sẽ chủ động lùi sâu đội hình để hạn chế tối đa số bàn thua. Dự kiến trận đấu sẽ diễn ra theo kịch bản chắc chắn và không có quá nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt được tạo ra.

Dự đoán: Xỉu 2.75

Dự đoán tỷ số

Dựa trên những dữ liệu về phong độ và lịch sử, Atlético de Madrid sẽ là đội kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Họ sẽ tận dụng những tình huống cố định hoặc những pha phản công nhanh để định đoạt số phận trận đấu. Mallorca có thể sẽ cầm cự được trong hiệp một nhưng sẽ sụp đổ ở những phút cuối của trận đấu.

Dự đoán tỷ số: Atletico de Madrid 2-0 Mallorca

Atletico de Madrid sẽ có 1 chiến thắng dễ dàng

Tổng kết

Trận đấu giữa Atlético de Madrid và Mallorca được xoilac đánh giá là cơ hội vàng để thầy trò HLV Simeone lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, ba điểm khó có thể thoát khỏi tay của đội bóng thủ đô. Mallorca cần một phép màu để có thể ra về với điểm số trong tay tại vòng đấu khó khăn này.