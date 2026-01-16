Nhận định Atlético de Madrid – Alavés vào lúc 22:15 ngày 18/01

Nhận định Atlético de Madrid – Alavés đang là tâm điểm chú ý khi vòng đấu tiếp theo của La Liga khởi tranh vào cuối tuần này. Với lợi thế sân nhà Metropolitano, thầy trò Diego Simeone quyết tâm giành trọn 3 điểm để củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Vài nét về phong độ của Atlético de Madrid – Alavés

Atlético de Madrid bước vào trận đấu này với một tâm thế khá hỗn hợp sau những kết quả không thực sự ổn định trong thời gian gần đây. Đội quân của HLV Diego Simeone vừa có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Deportivo La Coruna tại Copa del Rey vào ngày 14/01, một kết quả giúp họ giải tỏa áp lực nhưng vẫn chưa thực sự thuyết phục về mặt lối chơi. Trước đó, đội bóng thành Madrid đã phải nhận thất bại đau đớn 1-2 trước kình địch Real Madrid tại Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời chỉ có được một trận hòa 1-1 trước Real Sociedad ở đấu trường quốc nội. Sự thiếu hụt hỏa lực trên hàng công và những sai số nơi hàng phòng ngự đang là bài toán đau đầu mà chiến lược gia người Argentina cần sớm tìm lời giải.

Trái ngược với vị thế của đội chủ nhà, Alavés đang trải qua những ngày tháng đầy biến động ở nửa dưới bảng xếp hạng. Họ vừa giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Rayo Vallecano tại Copa del Rey vào ngày 15/01, tạo nên một cú hích tinh thần đáng kể cho toàn đội. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh tại La Liga, phong độ của thầy trò Luis García Plaza lại khiến người hâm mộ lo lắng khi họ vừa để thua Villarreal với tỷ số 1-3 và trước đó là thất bại nặng nề 0-3 trước Osasuna. Khả năng chịu áp lực của Alavés khi phải thi đấu trên sân khách vẫn luôn là dấu hỏi lớn, đặc biệt là khi họ phải đối đầu với những đối thủ nằm trong nhóm dẫn đầu.

Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội là điều không thể phủ nhận, nhưng tính chất thực dụng của cả hai HLV có thể biến trận đấu này thành một cuộc đấu trí căng thẳng. Atlético cần 3 điểm để bám đuổi nhóm dự Champions League, trong khi Alavés sẽ nỗ lực tìm kiếm ít nhất một trận hòa để tích lũy điểm số cho cuộc đua trụ hạng. Khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau các trận đấu tại cúp quốc gia chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nền tảng thể lực của cầu thủ hai bên. Đây sẽ là thời điểm bản lĩnh của các ngôi sao và khả năng xoay tua đội hình của ban huấn luyện được đặt lên bàn cân.

Hai đội đều đang thi đấu phập phồng

Lịch sử đối đầu Atletico de Madrid – Alaves

Lịch sử đối đầu luôn nghiêng hẳn về phía đội bóng sọc đỏ trắng mỗi khi họ có dịp tiếp đón Alavés trên sân nhà. Những cuộc chạm trán giữa hai câu lạc bộ thường diễn ra với kịch bản Atlético kiểm soát hoàn toàn thế trận và áp đặt lối chơi thực dụng.

Alavés dù rất nỗ lực gây bất ngờ nhưng thường hụt hơi trước sự già rơ và bản lĩnh của các ngôi sao hàng đầu bên phía đối phương. Sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội hình vẫn là một khoảng cách rất lớn khó có thể khỏa lấp chỉ trong một sớm một chiều.

Bảng tỷ lệ kèo trận Atlético de Madrid – Alavés

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận Atlético de Madrid – Alavés mà bạn có thể tham khảo.

Bảng tỷ lệ kèo trận Atletico de Madrid – Alavés

Soi kèo chấp

Với tỷ lệ chấp 1.5, Atlético Madrid vẫn là lựa chọn tiềm năng cho người chơi nhờ đẳng cấp vượt trội. Đội chủ sân Metropolitano thường thi đấu rất bùng nổ khi được tiếp sức bởi sự cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Alavés với hàng thủ lỏng lẻo khó lòng trụ vững trước những đợt hãm thành liên tục từ Griezmann và đồng đội.

Dự đoán: Atletico -1.5

Soi kèo châu Âu

Cửa thắng cho Atlético de Madrid ở kèo châu Âu là phương án đầu tư an toàn nhất trong thời điểm hiện tại. Đội khách Alavés đang thiếu sự ổn định cần thiết để có thể tạo ra một cú sốc ngay trên thánh địa của đối phương. Sự chênh lệch về chất lượng nhân sự giữa hai bên sẽ quyết định kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Dự đoán: Atletico thắng

Soi kèo Tài Xỉu

Lựa chọn Xỉu 2.5 được giới chuyên môn đánh giá cao hơn do lối chơi ưu tiên phòng ngự của HLV Diego Simeone. Những trận đấu gần đây của cả hai đội cũng hiếm khi xuất hiện cơn mưa bàn thắng hay những kịch bản rượt đuổi tỷ số điên rồ. Atlético sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ sau khi có bàn dẫn trước để bảo toàn thể lực cho các trụ cột.

Dự đoán: Xỉu 2.5

Dự đoán tỷ số

Một chiến thắng nhẹ nhàng và sạch lưới cho đội chủ nhà là kịch bản dễ xảy ra nhất dựa trên tương quan lực lượng. Dự đoán Atlético de Madrid sẽ giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 trước một Alavés yếu ớt. Đội khách có lẽ sẽ chọn cách đá lùi sâu nhưng khó có thể đứng vững suốt 90 phút thi đấu.

Dự đoán tỷ số: Atlético de Madrid 2-0 Alavés

Atlético sẽ giữ được 3 điểm trên sân nhà của mình

Tổng kết

Nhìn chung, Atlético de Madrid đang nắm giữ mọi lợi thế từ sân bãi cho đến lịch sử đối đầu trước giờ bóng lăn. Alavés khó lòng tạo nên bất ngờ trước hệ thống phòng ngự kỷ luật và chặt chẽ của đội chủ sân Metropolitano. Hy vọng những nhận định của Xoilac chi tiết trên sẽ giúp bạn có được quyết định chính xác nhất cho trận đấu hấp dẫn này.